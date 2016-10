Spelletjes - Foto-opdracht 23 oktober 2016

Wat zijn er veel spelletjes, grote en kleine spelletjes. Ik denk aan voetbalspel, handbal, kaatseballen, zakdoekje leggen, in spin de bocht gaat in, tollen, touwtje springen, dit zijn allemaal spelletjes die we vroeger deden op het schoolplein. De boom wordt al dikker deden we ook en bokje springen. Tegenwoordig zijn er andere spelletjes op de computer of I-pad of Tablet. Ook leuke spelletjes maar vroeger waren we meer buiten aan 't spelen met elkaar en dat is toch anders dan alleen. Ik heb wat foto's gemaakt van kwartetspel en ganzenbord en mens erger je niet. En ik heb wat foto's gemaakt van de TV af, van spelletjes van vroeger.