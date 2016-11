Beelden - Foto-opdracht 6 november 2016





Deze zondag is het onderwerp: Beelden. Beelden zijn er in verschillende formaten, zoals gewone beelden op straat of levende beelden. Kleine beeldjes voor in huis. Ik heb wat foto's uit mijn foto-archief genomen. Foto 1: Beeld staat in Zuidlaren Foto 2: Kussende beelden, waarvan er meerdere zijn, hier in Appingedam Foto 3:Mooi beeldje tijdens de Kunstmarkt in de Nicolaikerk Foto 4: Dit beeld staat in de Keukenhof Foto 5: Beeld in de tuin voor ons hotel in Baia Domitia, Italië, genomen tijdens onze vakantie in 2008 Foto 6:Dit beeld staat op de Herebrug in Groningen Foto 7: Peerd van ome Loeks in Groningen bij het Hoofdstation Foto 8: De Omroeper staat in de St. Annastraat in Appingedam.





















Beeld staat in Groningen op de Herebrug





Peerd van ome Loeks in Groningen





Beeld