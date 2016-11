Andere artikelen







Novemberkou - Foto-opdracht 13 november 2016



Lekker binnen zitten



Novemberkou, alles wat met koude, donkere, stormachtige of regenachtige dagen in november te maken heeft. Het mocht ook kleding of eten zijn. Nou, we hebben al koude dagen gehad. Vanmorgen was het gras wit en de daken waren wit. De lucht was rood. De bladeren vallen van de bomen. Het is herfst en herfst heeft alle kleuren, prachtig. Nu de bladeren er af vallen, zijn de bomen zo kaal, zo doods. Het wordt kouder en het is vroeger donker, dus de winterjas komt voor de dag. Ik heb net een nieuwe mantel gekocht, dus heb ik een selfie van mezelf gemaakt met mijn nieuwe jas aan. Als het kouder wordt eten we ook anders. We eten meer stampot, zoals stampot boerenkool, wij noemen het 'maus'. Of huspot of zuurkool. Lekkere worst en spek er bij, heerlijk.





Het gras is wit





Mooie gekleurde bladeren





Paddestoelen





Sinterklaas komt weer naar Nederland





Alle bladeren waaien van de bomen in de vijver





Sint Maarten lopen in de kou





Het is weer weer voor een winterjas









Geplaatst op 13 november 2016 00:16 en 45 keer bekeken

R eacties van leden



Gribou---Greet 13 nov 2016 01:16 En koud was het de afgelopen dagen brr brr

Mooie foto van je kleindochter die aan het spelen is evenals de selfie van je met de winterjas .

Het ziet er wel mooi uit als alles er zo wit uitziet door het rijp , maar voor mij is dit nu nog te vroeg.

Mooi de paddenstoelen die hun schoonheid verliezen .

'k Vermoed dat de sint maarten lopers niet veel last hebben gehad van de kou , ze zijn hier in de buurt heel lang doorgegaan .

groetjes Greet