Flessen - Foto-opdracht 20 november 2016

Flesje van Caprie

Flessen

Ik vond een mooi geel flesje die ik in de vakantie dat we naar Baia Domitia en Rome geweest zijn, heb gekocht. Die dag gingen we met de boot naar Capri. Oh, wat gingen die golven te keer en ik kon het niet helpen maar op 't laatst moest ik wel overgeven op de boot. Vreselijk vond ik dat. En we waren nog niet eens op het eiland. Dus eerst een winkel opgezocht en daar een broek en een onderbroek gekocht, want je begrijpt, dat die ook nat geworden was. Dus dat flesje, is een flesje met een verhaal.

Er is ook een grote fles met snoep. Dat is nog snoep wat overgebleven is van Sint Maarten afgelopen 11 november. Er zijn maar 5 kinderen bij de deur geweest en je wilt toch niet dat er geen snoep te kort is. Dan gaan ze zingen: Hier woont juffrouw kikkebil, dei ons niks geefen wil.

Verder een foto van allerlei kleine drankflesjes en van afgelopen dinsdag, toen mijn zus Grietje jarig was.