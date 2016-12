Sfeerlicht rondom Kerst - Foto-opdracht 25 december, 1ste Kerstdag



4 Adventskaarzen



Kerstfeest is voor iedereen, groot en klein voor alle volken hier op aard'

Is dat niet fijn?

Dat gaat met liefde gepaard

Daarom wens ik iedereen

Gezegende Kerstdagen en een Liefdevol en Gezond 2017 toe.

Foto 1: De 4 Adventskaarzen die vanmorgen allemaal brandden in de Tjamsweersterkerk.

Foto 2: Vanmorgen zong het chr. mannenkoor Appingedam in de kerk.

Foto 3: Een kerstboom die verlicht is met lampjes.

Foto 4: Een verlicht kerkje, die wij een keer gekregen hebben.

Foto 5: Ons kersttukje die op de tafel staat.

Foto 6: Een bol met verlichte kerstboom en kinderen die schaatsen.

Foto 7: Onze lieve Jackie ligt lekker voor 't raam bij de lichtjes.

Foto 8: Verlichting buiten bij een huis hier in de buurt.



Chr. mannenkoor Appingedam zong in de kerk vanmorgen bij sfeerlicht en kaarzen





Verlichting van een kerstboom met lichtjes





Een verlicht kerkje





Ons kerststukje





Een bol met kerstsfeer er in





Jackie ligt lekker te slapen bij sfeerlicht





Sfeervolle verlichting buiten bij een huis hier in de buurt