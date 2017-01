Gestreept - Foto-opdracht 1 januari 2017

Eerst wilde ik niet mee doen, het is ook al laat, dat ik de opdracht doe. We hadden aldoor visite en laat naar bed, maar nu ik jullie artikels bekijk, krijg ik er toch zin in. Het is nog zondag, dus het kan nog. Ik weet niet, of jullie er nog naar kijken, maar dat zie ik dan wel. Er zijn veel strepen. Ik heb foto's gemaakt uit een modeboek van Klingel. Volgend jaar is de moge: Gestreept. Dus hier komt mijn aandeel.