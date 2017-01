Tomaten - Foto-opdracht 15 januari 2017

Tomaten zitten vol met vitamine C, zink, calcium en ijzer, maar belangrijker nog is dat tomaten zeer rijk zijn aan lycopeen. Deze stof is een erg gezond antioxidant en is eveneens het natuurlijke pigment waaraan tomaten hun rode kleur danken. Lycopeen wordt vooral tijdens het rijpingsproces in tomaten gevormd, dus hoe roder de tomaten, hoe meer lycopeen ze bevatten.

Koken of rauw?

Bij de meeste groenten gaat koken meestal gepaard met enig verlies aan voedingsstoffen. Tomaten koken veroorzaakt weliswaar een licht verlies van vitamine C, maar het verhoogt sterk de totale hoeveelheid beschikbare antioxidanten en in het bijzonder de super-antioxidant lycopeen. Dit komt doordat bij verhitting de celwanden in de tomaat worden afgebroken waardoor meer lycopeen vrijkomt. Daarnaast wordt lycopeen onder invloed van hitte ook omgezet in een vorm die beter is op te nemen door het lichaam. Verse tomatensaus is dus gezonder dan rauwe tomaten.

Huidveroudering

Onderzoek toont aan dat tomatenpuree werkt tegen rimpels en huidveroudering. Dat is nog eens een goedkoop alternatief voor dure antirimpelcrèmes. Let wel, het is pas effectief als je 10 eetlepels tomatenpuree per dag eet aangelengd met 10 gram olijfolie.

Tomaten en kanker

Diverse onderzoeken tonen aan dat lycopeenhoudende groenten en fruit preventief werken tegen kanker. Opmerkelijk is, dat wanneer een serum van lycopeen in het bloed van mensen wordt gespoten, er geen kankerbestrijdend effect gezien wordt. Alleen natuurlijke lycopeen lijkt dus te werken, maar er is uiteraard een mogelijkheid dat nog onbekende stoffen in rood groente en fruit voor kankerwerende eigenschappen zorgen. Tomaten zouden met name goed zijn tegen prostaatkanker, kanker van het spijsverteringskanaal, baarmoederhalskanker en longkanker. Tweemaal per week 200 gram tomaten eten zou leiden tot 21-34% kleinere kans op prostaatkanker en vrouwen met hoge lycopeengehalten in het lichaam zouden vijf maal minder kans hebben baarmoederhalskanker te ontwikkelen