Dierbare voorwerpen - Foto-opdracht 22 januari 2017



Een zelfgemaakte kaart van mijn kleinzoon Danny



Dierbare voorwerpen van mij zijn een gouden ring van mijn moeder, en een zilveren ring van mijn zus. Die kreeg ik van haar toen we in 1987 naar Israel zijn geweest. De pijp van mijn vader en een sigarendoosje met een aangebroken sigaar. Een mooie zelfgemaakte kaart die mijn kleinzoon gemaakt heeft. Een mondorgel van mijn oudste broer. Een gegrafeerde Parker pen met de inscriptie: "Progeza 30 jaar", toen ik 30 jaar lid van ons koor was. Ik moest wel een loep gebruiken om de letters te lezen. De fotoalbums van toen de kinderen nog klein waren en van de kleinkinderen. Een Familieboekje, waar de gegevens in staan van mijn opa en oma Flikkema met alle kinderen er in. En een gedicht van mijn opa voor mijn oma Flikkema in een poeziealbum. En de portemonnee van mijn oma Grietje Flikkema- Scholtens, toen ze al getrouwd waren in 1910. Er zullen nog wel meer voorwerpen zijn, die belangrijk voor mij zijn. Hier laat ik het eerst bij.





De gouden ring van mijn moeder





De pijp van mijn vader en een sigaredoosje met een aangebroken sigaar er in





Een mondorgel van mijn oudste broer





Een gegrafeerde pen, die ik kreeg toen ik 30 jaar lid van ons koor





De portemonnee van mijn oma Flikkema





Gedicht van opa Derk Flikkema voor mijn oma Grietje Scholtens in 1910





de zilveren ring, die ik van mijn zus kreeg in Israel