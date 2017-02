Roest - Foto-opdracht 19 februari 2017





Roest is het roodbruine materiaal dat ontstaat wanneer ijzer reageert met zuurstof in de aanwezigheid van water. Het is een mengeling van ijzeroxide en hydroxylgroepen. Roesten is de veelgebruikte term voor een vorm van corrosie van ijzerhoudende materialen zoals staal.

Gelukkig hadden we genoeg roest in de garage en buiten aan de muur en het bankje wordt al roestig.