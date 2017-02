Voorraad - Foto-opdracht 26 februari 2017



Bij Arkema, een hele voorraad



De Foto-opdracht van vandaag is: Voorraad. Vanmiddag moesten we voor de Woldbrug wachten en toen heb ik een paar foto's van een hele voorraad stenen en grote tassen met iets er in van een groot bedrijf Arkema gemaakt. Gisteren ben ik naar de supermarkt geweest en heb heel veel sinaasappels gekocht. Vanmiddag was ik in een boekenwinkel Bruna en heb daar een paar foto's genomen van een voorraad boeken en mooie mokken met een beschrijving er op. Zie verder mijn foto's.





Een hele voorraad boeken bij Bruna









Een voorraad brood





Sinaasappels en manderijnen





Boeken