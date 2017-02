Droom of werkelijkheid?





Ik lag vannacht net in bed en kon eerst niet slapen. Toen, in mijn eerste slaap, lag er ineens een doorzichtig iemand naast mij en wel zo, dat die me aankeek en die iemand hield mij heel stijf vast. Ik schrok er van en probeerde het weg te duwen, maar hij of zij hield mij nog steviger vast. Ik was bang. Toen was het ineens weg. Ik dacht, heeft er nu een spook naast mij gelegen? Ik kon eerst niet weer in slaap komen. Weet iemand wat de betekenis daarvan kan zijn?