Wenskaarten - Foto-opdracht 12 maart 2017



Geboortekaartje oudste zoon Ipe



Vandaag is de foto-opdracht: Wenskaarten. Ik heb de mooiste uitgezocht. Geboortekaartjes van onze 3 kinderen en onze trouwkaart. Een verjaardagskaart die Wim kreeg en een vriendschapskaart. Ook een kaart van ons zangkoor 'Progeza', heel bijzonder. Lien Werkman, onze voorzitter, maakte altijd zelf kaarten en als we dan vakantie hadden, kregen we altijd een kaart. Ze maakt verschillende en dan mocht je eentje uitzoeken. Een kaart die we kregen toen we voor 't eerst opa en oma werden. Enfin kijk zelf maar.

Die verjaardagskaart van Wim is heel gewoon, hoor, want als je hem opent, dan is het de kop van een nijlpaard.



Geboortekaart van onze dochter Anita





Geboortekaart van onze jongste zoon Jelle





Onze trouwkaart 24 oktober 1969





Vriendschapskaart





Toen waren we 45 jaar getrouwd





Een kaart van een nichtje die 25 jaar getrouwd waren





Verjaardagskaart Wim