Hulpmiddelen - Foto-opdracht 26 maart 2017

Gribou---Greet 26 mrt 2017 01:13 De kookwekker is bij mij ook een veel gebruikt ding .

Leuk dat je Lente kriebels in Delfzijl onder de loep hebt gelegd , het was druk in het centrum en ze hadden het leuk aangekleed met heel veel gele primula's

Grappig dat we dezelfde notenkraker laten zien , handig ding he Mooi fotomodel het messenblok .

Mooie presentatie Netty van je hulp middelen , een hele mooie serie

groetjes Greet