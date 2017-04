Allerlei bakgerei - Foto-opdracht 2 april 2017



Vergiet



Bakgerei is het onderwerp voor vandaag. Vandaag ben ik er maar eens achteraan gegaan. Ik heb in de supermarkt wat foto's genomen van bakgerei en ik had nog wat in mijn foto-archief. En ik heb wat foto's genomen van mijn eigen pannen, zoals mijn eigen soeppan en braadpan.En poffertpan.

U zult zich misschien afvragen waarom er zo'n rand in de poffertpan zit, maar dat komt, omdat je de poffertpan in het water moet zetten. Zo wordt de poffert dan klaar. Is heerlijk.



Collage van mijn poffertpan en cakeblik





Mijn braadpan in zwart/wit





Koekenpannen





Houten lepels





Grote bakken in een restaurant





Mijn soeppan





Poffertpan