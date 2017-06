Benefietconcert Nicolaikerk tenor Gevorg Aperánts en pianist Ties Molenhuis





Op 17 juni a.s. is er om 19.30 uur een Benefietconcert in de Nicolaikerk met tenor Gevorg Aperánts (Hakobjan) en pianist Ties Molenhuis. Zij geven een concert voor de hulporganisatie Mensenkinderen, voor Armenië. Zij hebben een gevarieerd programma, met kassiek, musicals en Jazz.

Wij kennen Gevorg Hakobjan, die hier in Appingedam gekomen is met zijn moeder, gevlucht uit Armenië. Toen hij 8 jaar oud was zong hij al in de Nicolaikerk. Hij heeft zijn bachelors aan het Conservatorium van Amsterdam behaald met als hoofdvak Klassiek en zijn masters aan het "Dutch National Opera Academy". Na zijn studie is hij naar Duitsland gegaan en sinds 2013 werkt hij aan de Staatsopera Hannover als solist.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, maar op 't laatst wordt er gecollecteerd.